Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти вместе со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем 26 июля посетили находящихся в госпитале поселения Славонски Брод жителей Косово, пострадавших в крупном ДТП.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти поблагодарил Пленковича за предоставление раненым психологической и медицинской помощи.

25 июля автобус, двигавшийся в Косово из Франкфурта-на-Майне, перевернулся неподалеку от Славонского Брода, в Хорватии. Из 67 пассажиров девять погибли, как и один водитель. Причиной стало то, что второй водитель заснул за рулем. 44 человека находятся в больнице, из них 15 — в тяжелом состоянии.