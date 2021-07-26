Москва, 26 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Продажу российского бензина за рубеж запретят в России, сообщил 26 июля журналистам заместитель российского министра энергетики Павел Сорокин.

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Он напомнил, что биржевые цены на бензин в последние дни стали снижаться. В Минэнерго РФ уже подготовили необходимые документы, а сейчас идёт получение оценки регулирующего воздействия, чтобы внести временный запрет на экспорт бензина.

По словам чиновника, с учётом динамики биржевых роста или падения цен на бензин и насыщения рынка его объёмами возможно введение запрета на экспорт.

Сорокин «Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля о возможности ограничения экспорта бензина заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов. Он сказал, что эти меры будут приняты «в случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях».