Москва, 26 июля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Совместное признание цифровых сертификатов о вакцинации РФ и ЕС — это большой шаг не только в борьбе с коронавирусом, но и существенная основа для сближения отношений между Европейским союзом и Россией в целом, считает юрист Вадим Ткаченко. «Я неоднократно говорил о том, что если даже есть минимальные точки соприкосновения между Европой и Россией, то это маленький повод для большого сближения», — заявил ИА REGNUM эксперт.

Вакцина

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По его словам, подобные шаги предотвращают конспиралогические теории и теории заговора относительно той или иной вакцины. «Если международное сообщество и руководство всех стран сейчас не начнет совместно противостоять истерии и информационной войне в отношении дискредитации вакцин со стороны маргинально настроенных личностей, то мир рухнет в пучину противостояний, причём внутри самих же стран. Ситуацию сильно раскачивают заинтересованные лица и явно видно, что в этом противостоянии крутятся большие деньги, в том числе и фармацевтических компаний. Поэтому нужно не только достигнуть совместного признания сертификатов, но и идти по пути разрешения применения и использования вакцин, разных производителей в каждой стране», — подчеркнул Ткаченко.

Он уточнил, что пациент и любой желающий вакцинироваться должен добровольно решить, какой вакциной он хочет привиться. «И добровольность этой вакцинации заключается не только в том, что человек должен сказать да или нет в отношении конкретной вакцины. Добровольность заключается ещё и в выборе и возможности поставить любую из вакцин, которую удалось разработать лабораториями по всему миру. Это право каждого человека на планете жить и выбирать жизнь. Нужно только помнить, что по каждой вакцине должна быть распространена максимальная информация для граждан, это должна быть доступная и простая в изложении инструкция по составу, порядку использования и действия. Должны распространятся объективные данные по каждой вакцине и собираться в сравнительную таблицу данные по каждой вакцине», — добавил юрист.

Кроме того, совместное признание сертификатов, по его мнению, ещё и возможность совместной работы научного сообщества разных стран, когда отсутствует предвзятое отношение к производителю той или иной вакцины, но идёт совместная работа над исправлением ошибок, если таковые присутствуют.