Рим, 26 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум.

Партии, входящие в правящую коалицию Италии, должны подписать особый пакт о своем отношении к вакцинации от коронавируса и высказываниях своих представителей по этому вопросу в публичном пространстве, заявил в понедельник, 26 июля, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

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Обращаясь к лидеру правой «Лиги» Маттео Сальвини, Летта призвал его в своих заявлениях поддержать вакцинационные усилия правительства «без оговорок».

По данным на26июля, в Италии умерли127 971человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на22(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на3117(днем ранее — на4743). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 320 530 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены68 236человек — на1979 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.