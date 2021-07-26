Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Двое маленьких детей упали на железнодорожные пути с платформы Московского вокзала Санкт-Петербурга. Двухлетний ребенок не смог удержать коляску с восьмимесячным братом и упал вслед за ним. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд на Московском вокзале.

ЧП произошло на платформе Московского вокзала утром в понедельник, 26 июля. Родители вместе с детьми ожидали на платформе поезд в Анапу. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили, как коляска с восьмимесячным сыном, которую держала двухлетняя дочь, покатилась к краю платформы. Всё это время девочка не отпускала ручку коляски и бежала рядом. В итоге оба ребенка упали на рельсы. Первыми на помощь детям пришли сотрудники вокзала.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением несовершеннолетних на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге», — сообщили в ведомстве.

Как уточняет телеканал «78», оба ребёнка получили ушибы лица, сотрясения мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. В настоящий момент дети помещены в детскую больницу имени Рауфхуса.