Рим, 26 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум.

В Италии по данным на 26 июля более 220 тысяч сотрудников образовательных учреждений еще не привились от коронавируса, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению вируса Франческо Фильюоло.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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В 9 из 21 регионов страны вакцинировано менее 77% преподавателей и иных сотрудников школ и вузов, властям этих регионов нужно активнее призывать данных граждан делать прививки, добавил комиссар.

Как сообщалось ранее, решение о принудительной вакцинации для сотрудников школ и вузов может быть принято в Италии в конце августа 2021 года. Непривитые будут отстраняться от работы. Пока власти рассчитывают «уговорить» преподавателей.

По данным на26июля, в Италии умерли127 971человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на22(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на3117(днем ранее — на4743). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 320 530 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены68 236человек — на1979 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.