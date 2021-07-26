Неаполь, Италия, 26 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум.

Власти южноитальянского региона Кампания (Неаполь) продлят масочный режим на открытом воздухе, который по нынешним правилам действует до 31 июля 2021 года, заявил в понедельник, 26 июля, губернатор Винченцо Де Лука.

(сс) 7C0 Защитные маски

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«Если понадобится, мы подпишем еще десять указов, масками нужно будет закрывать в том числе и уши», — иронически уточнил губернатор.

На территории большинства регионов Италии масочный режим на открытых пространствах отменен в конце июня 2021 года.

По данным на26июля, в Италии умерли127 971человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на22(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на3117(днем ранее — на4743). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 320 530 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены68 236человек — на1979 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.