Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Жительница новостройки на юго-западе Санкт-Петербурга стала объектом проверки Следственного комитета после того, как проявила агрессию в отношении детей-инвалидов, гулявших на детской площадке жилого комплекса, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина прогнала с детской площадки детей с особенностями развития. Цитата видео vk.com/bpearl.online

Конфликт между женщиной по имени Наталья и сотрудниками центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» произошел у дома №18/2 по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе Петербурга. Женщине не понравилось, что на детской площадке ЖК «Балтийская жемчужина» гуляют дети с особенностями в развитии. По словам Натальи, они напугали ее ребенка, из-за чего девочка ушла с площадки.

«Детей уводите отсюда! Больные дети пугают. Мой ребенок сейчас испугался и ушла отсюда. Шуруйте туда! <…> Вы отсюда съедете! Я говорю — вы съедете отсюда. У вас есть двор, гуляйте там, — заявила разъяренная женщина. — Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять! С детьми вот с этими особенностями. <…> Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть: карантины и всякая ***».

Заметим, что речь женщины снимали на видео сотрудники центра, за что им постоянно доставалось. Наталья то и дело пыталась выбить телефон из рук, хамила и параллельно с этим пыталась дозвониться до управляющей, чтобы та «вывела с площадки» детей.

Как стало известно ИА REGNUM, после инцидента в полицию Красносельского района поступило заявление от 34-летнего мужчины о том, что 26 июля 2021 года около 11:30 мск неизвестная женщина оскорбляла детей-инвалидов и проявляла в их адрес агрессию на детской площадке.

«Заявление зарегистрировано. Полиция начала проверку. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет», — уточнил собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, Наталья Л. — жительница второго корпуса, жена местного бизнесмена, у которой в собственности, по ее же словам, 137 кв. метров жилплощади. Свое поведение она объяснила беспокойством за свою внучку, которая испугалась ребенка из Центра.

«Моего ребенка напугал ребенок с особенностями. Потому что он не разговаривает, мычит и кричит, — заявила Наталья. — Я ее воспитываю и учу, я не хочу, чтобы она на всё это смотрела и офигевала».

Добавим, что видео с разговором сотрудников Центра с Натальей вызвало волну негодования среди пользователей сети. Они ужаснулись неподобающим поведением женщины.