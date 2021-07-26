Рим, 26 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Италии «внимательно следит» за несанкционированными митингами противников вакцинации, заявила в понедельник, 26 июля, глава ведомства Лучана Ламорджезе.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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В МВД не согласны с позицией протестующих, никакой «санитарной диктатуры» не существует, вакцинация — непременное условие для победы над эпидемией, сказала министр.

Кроме того, недоумение в ведомстве вызывают использование протестующими некоторых символов, в частности, звезды Давида, добавила Ламорджезе.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.