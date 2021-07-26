Венеция, Италия, 26 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Итальянское кино будет представлено на Венецианском фестивале 2021 года пятью работами, сообщили организаторы в понедельник, 26 июля.

LunarSeaArt Венеция

Это фильм Паоло Соррентино («Это была рука Бога» по мотивам биографии Диего Марадоны), а также работы Марио Марконе, Габриэле Маинетти, Микеланджело Фраммартино и братьев д'Инноченцо.

В числе других основных событий фестиваля — работы режиссеров Педро Альмадовара и Ридли Скотта, актеров Мэтта Дэймона, Пенелопы Круз, Антонио Бандераса.

Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.