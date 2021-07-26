Скопье, 26 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 2473 образцов в Северной Македонии выявили 10 новых носителей коронавируса. Еще 16 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 26 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

Rašo Тетово, Северная Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 086 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались два пациента с этим заболеванием. Это самая высокая суточная смертность в стране за последний месяц. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5491. Кроме того, 150 295 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 300 человек.