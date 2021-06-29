Киев, , 19:17 — REGNUM Первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом сегодня, 29 июня, сообщили центральные украинские СМИ, ссылаясь на разные источники в украинской власти.

Подробности неизвестны, кроме того, что операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем. Сообщается, что Кравчук, которому в январе исполнилось 87 лет, чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции в больничной палате. Официальных заявлений на этот счет пока не было.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады из-за плохого состояния здоровья. Его пресс-секретарь сообщила прессе, что по заключению врачей, первый президент сейчас не может работать и посещать какие-либо мероприятия.