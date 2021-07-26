Украинские СМИ: Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ
Киев, 26 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Леонид Кравчук, действующий глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуацию в Донбассе, находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом вечером 26 июля сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на свои источники.
Других подробностей о состоянии здоровья Кравчука телеканал не сообщает. Известно лишь, что в реанимации экс-президент Украины находится с конца июня.
ИА REGNUM напоминает, что 28 июня Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады из-за плохого состояния здоровья. На следующий день выяснилось, что ему сделали операцию на сердце. Тогда сообщалось, что экс-президент чувствует себя хорошо и восстанавливается в палате, после этого никаких заявлений о здоровье Кравчука не было. Главе украинской делегации в контактной группе в январе 2021 года исполнилось 87 лет.