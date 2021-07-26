Таллин, 26 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в Эстонии в последнее воскресенье июля. Как сообщило сообщество «Таллинцы» в социальной сети Facebook, по многолетние традиции у памятника морякам броненосца «Русалка» собрались ветераны морского флота СССР и РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Михаил Патраков, старший лейтенант запаса, поздравил всех собравшихся моряков с праздником, а затем участники мероприятия возложили венки к памятнику «Русалка». Всего в мероприятии приняли участие до 50 человек, включая членов семей военных моряков.

Большинство участников было одето в военно-морскую форму, носили тельняшки и бескозырки. В руках у участников мероприятия можно было видеть флаги Военно-морского флота СССР и российские Андреевские стяги. После церемонии часть участников вышла в море на яхте к месту гибели в 1941 году тральщика Балтийского флота. На воду был спущен венок в память о погибших моряках.

День ВМФ отмечается в России на государственном уровне. В этом году главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге.