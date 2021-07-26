Рига, 26 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

От коронавируса в Латвии было привито лишь около 59% сотрудников системы образования. Об этом в эфире гостелевидения LTV заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По ее словам, за неделю число вакцинировавшихся увеличилось лишь на 1%, что явно недостаточно для достижения цели вакцинации — как минимум 80% работников сферы образования к началу нового учебного сезона.

Отмечается, что среди работников всеобщего и высшего образования привито 62% и 78% соответственно, а вот среди персонала детских дошкольных учреждений эта доля значительно ниже: только 48%.

Опубликованный Латвийским профсоюзом работников образования и науки опрос показал, что 35% респондентов категорически против вакцинации от коронавируса, а 38% готовы пойти на увольнение, если прививка все-таки будет обязательной.

Министр Муйжниеце признала, что сферу образования нынешней осенью могут покинуть до 1000 специалистов.