Москва, 26 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Повышенная вероятность возникновения пожаров прогнозируется на территории 15 российских регионов. Об этом сообщили 26 июля во Всероссийском научно-исследовательском институте проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Пожар

Отмечается, что к такому выводу специалисты института пришли на основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности.

Как уточняется, речь идёт о Красноярском и Приморском краях, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях.