Москва, 26 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Национальный автомобильный союз обратился в правительство РФ с предложением включить в школьную дисциплину ОБЖ изучение Правил дорожного движения (ПДД), там также настаивают на том, что экзамен на знание ПДД должен стать обязательным в рамках ЕГЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Мы решили обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения образовательных стандартов ОБЖ с обязательным включением в программу изучения Правил дорожного движения, главы 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 5−11 классах школ. Следующий шаг — обязательный экзамен по ПДД в рамках ЕГЭ. А далее этот экзамен можно приравнять к сданному теоретическому при получении прав», — рассуждает вице-президент союза Антон Шапарин в Facebook.

Принятие таких мер позволит существенно поднять уровень знания ПДД всеми участниками дорожного движения, снизить смертность и травматизм на дорогах, полагает он.

Одновременно существенно упростится процесс сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, кандидаты в водители будут избавлены от необходимости дополнительного изучения теории в автошколах, подчеркнул эксперт.

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