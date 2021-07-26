Москва, 26 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Граждане РФ должны иметь возможность оплатить долг с моментальным снятием запрета прямо в аэропорту, на вокзале или в пункте пограничного контроля, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Что точно следует сделать, так это, во-первых, наладить работу таким образом, чтобы гражданин имел возможность быстро погасить задолженность, вплоть до оплаты непосредственно в аэропорту, на вокзале или в пункте погранконтроля — причём, с моментальным снятием запрета», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

Во-вторых, пороговую сумму долга нужно увеличить до более разумных и обоснованных значений, предлагает он.

В-третьих, вопрос ограничения выезда для неплательщиков алиментов парламентарий предлагает рассматривать отдельно.

Одновременно Нилов напомнил о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничивать выезд за рубеж тем руководителям и собственникам финансовых структур (банков, НПФ и так далее.), в отношении которых проводится проверка Банком России или ведутся следственные действия.

В целом, по его мнению, такая мера, как принудительное изъятие загранпаспортов должна применяться в отношении лишь отдельной, небольшой категории граждан, а не ковровым методом — отнимать у всех подряд.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициативу МВД об изъятии загранпаспортов у должников поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.