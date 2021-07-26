Воронеж, 26 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Воронежской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при оформлении справки о вакцинации от COVID-19 для жителя Подгоренского района, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По предварительным данным, в июле должностным лицом из числа сотрудников местного медицинского учреждения за три тысячи рублей в прививочную карту гражданина были внесены заведомо ложные сведения о его вакцинации без фактической инъекции. Также сведения о вакцинации были внесены в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Она уточнила, что преступление было выявлено в БУЗ ВО «Подгоренская районная больница».