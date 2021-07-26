Москва, 26 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Обслуживание вне очереди в соцучреждениях, магазинах, кафе вводится в России для детей с инвалидностью и их сопровождающих, говорится в опубликованном 26 июля на официальном портале правовой информации указе президента РФ Владимира Путина.

Очередь в регистратуру

Подписанным сегодня, 26 июля, указом президент РФ внёс изменения в указ от 2 октября 1992 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». В указе 1992 года вне очереди полагалось обслуживать инвалидов I и II групп.

Эта мера распространяется в том числе на сферу ЖКХ, торговли, общепита, здравоохранения, образования, культуры. Теперь льготная категория расширяется: кроме инвалидов I и II групп льготы полагаются «детям-инвалидам и лицам, сопровождающим таких детей».