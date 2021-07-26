Тверь, 26 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил документы на регистрацию кандидатом от партии «Единая Россия» на пост главы региона 26 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Игорь Руденя стал первым из кандидатом, подавшим пакет документов: 183 подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. Поддержку ему выразили муниципальные депутаты, представляющие все парламентские партии. Решение о регистрации кандидата должно быть принято в течение десяти дней.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Тверской области

«Наша совместная работа с депутатами в муниципалитетах показала объединение усилий всех парламентских партий на благо развития региона. Это полное совпадение наших целей и задач. Они включают работу над стратегией развития региона на ближайшую пятилетку, прежде всего, по направлениям демографии, экономики и формирования инфраструктуры региона. И, конечно, это сохранение наших традиций», — прокомментировал Игорь Руденя журналистам.

Также Игорь Руденя выдвинул три кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти, это действующий сенатор Андрей Епишин, ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская и глава Старицкого района Сергей Журавлев.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Тверской области

«Это яркие представители нашей команды. Андрей Николаевич Епишин активно принимает участие в разработке законопроектов с учетом интересов нашего региона. Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом. Сергей Юрьевич Журавлев руководит территорией, которая в числе лучших муниципалитетов реализует региональные программы, участвует в газификации, развитии туризма, формировании комфортной городской среды, дорожном строительстве, реновации и строительстве школ и детских садов», — пояснил Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» было принято решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернаторы Тверской области, в тот же день Руденя подал документы на выдвижение в избирком. Выборы главы региона состоятся в сентябре. Голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября.