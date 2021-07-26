В Екатеринбурге ввели электронную очередь для вакцинации в ТЦ
Екатеринбург, 26 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В торговых центрах Екатеринбурга ввели электронную очередь для желающих привиться от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Цитата х/ф «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо, США, 2017
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Оборудования для электронной маршрутизации разместили в «Меге», «Гринвиче» и «Академическом», а в «Дирижабле» ввели запись по телефону.
В Екатеринбурге действует 11 мобильных пунктов вакцинации, где прививают горожан от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали рекордное число тяжелобольных с COVID-19.