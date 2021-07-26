Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Создание второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге разгрузит не только существующую КАД, но также решит множество проблем в деле транспортной доступности Северной столицы и Ленинградской области в будущем, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД

По ее словам, предложение президента РФ Владимира Путина создать новую кольцевую автодорогу в обход Петербурга имеет большие перспективы.

«Логистический поток, который вынужден идти по КАД, разгрузит транспортное кольцо. Когда-то считали, что КАД не нужен, а теперь и жизни без него не представляем. Поток грузов будет только возрастать, транспортная нагрузка на КАД, ЗСД увеличиваться. Это стратегическая инициатива. Бетонная дорога (в народе просто «бетонка»), которой в период просушки не могут пользоваться грузовики, может стать первым звеном в этом проекте», — отметила Щербакова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.