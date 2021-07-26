Анкара, 26 июля 2021, 15:52 — REGNUM Турецкая военная компания Bayrak Makina начала использовать украинские двигатели для производства новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Akinci. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в эфире телеканала «Дом».
Он отметил, что в перспективе украинскими двигателями оснастят все летательные аппараты компании.
Байрактар также не исключил возможность локализации производства БПЛА на Украине.
Напомним, ранее военно-морские силы (ВМС) Украины начали получать первые БПЛА BayraktarTB2 для патрулирования районов Чёрного и Азовского морей.
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