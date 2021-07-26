Анкара, 26 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Турецкая военная компания Bayrak Makina начала использовать украинские двигатели для производства новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Akinci. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в эфире телеканала «Дом».

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

Он отметил, что в перспективе украинскими двигателями оснастят все летательные аппараты компании.

«Мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя», — рассказал глава компании.

Байрактар также не исключил возможность локализации производства БПЛА на Украине.

«Всё зависит от Украины. Если она будет заинтересована в производстве подобных летательных аппаратов, Турция с удовольствием готова к сотрудничеству, к реализации совместных производственных программ», — подытожил он.

Напомним, ранее военно-морские силы (ВМС) Украины начали получать первые БПЛА BayraktarTB2 для патрулирования районов Чёрного и Азовского морей.