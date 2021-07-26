Цхинвал, 26 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 322 теста на коронавирус, из которых 63 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 26 июля сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 521 человек, 13 человек сняты с учета», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 4100 носителей SARS-CoV-2, из них 3579 выздоровели.

Глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова сообщила журналистам, что в «красной зоне» центра находятся 95 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них семеро поступили в течение последних суток.

В выходные дни в Южной Осетии не проводили тестов на коронавирус. 23 июля Кочиева сообщила, что за последние сутки выявили 48 новых носителей SARS-CoV-2.