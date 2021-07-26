Москва, 26 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Певице Марине Абросимовой, известной как МакSим, постепенно становится лучше. Об этом её представитель Маргарита Соколова сообщила 26 июля.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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По словам Соколовой, МакSим идёт на улучшение, хотя быстрого скачка в её ситуации быть не может. Её состояние уже не стоит называть крайне тяжёлым.

«Есть улучшения, значит, это уже не крайне», — сказала Соколова РИА Новости.

Телеграм-канал Mash сообщает, что МакSим пришла в сознание после выхода из медикаментозного сна. Она общается жестами. Певица пока не может ровно дышать, она находится на вспомогательной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня МакSим подключили к аппарату ИВЛ из-за тяжёлой пневмонии. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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