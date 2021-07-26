Москва, 26 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В период с 19 по 25 июля выявляемость новых случаев заражения COVID-19 в Москве сократилась почти на треть. Об этом 26 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Во время открытия в районе Кузьминки реконструированного здания филиала №1 городской поликлиники №9 он заявил, что этот показатель снизился на 27%.

«Такая сложная ситуация была. Мы прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость — за прошедшую неделю», — сказал Собянин.