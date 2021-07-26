Москва, 26 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Ставки по вкладам, несомненно, будут подрастать вслед за ставкой ЦБ. Однако процесс этот не будет очень быстрым, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Сейчас банки не испытывают особых проблем с длинными деньгами, а на фоне того, что стоимость кредитов тоже будет подрастать, причем быстрее, чем депозитов, вряд ли в ближайшее время спрос на средства вкладчиков вырастет.

При этом существенного оттока денег населения с фондового рынка на депозиты не ожидается. Те, кто перевел свои средства в фондовые активы, руководствовались не только тем, что ставки в банках низки, но и тем, что высоконадежные облигации приносят больший доход.

Дополнительным стимулом для них стали также налоговые льготы в рамках программы Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Ставки по облигациям после повышения ставки ЦБ тоже подрастут, так что вкладывать в них по-прежнему будет выгоднее, чем на депозиты.

К тому же, эти средства сложно быстро вернуть на вклады, поскольку по условиям предоставления налогового вычета они должны оставаться на ИИС три года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%. До этого шага средняя депозитная ставка в розничных банках была 5,1%.