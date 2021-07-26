Москва, 26 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Госдуме назвали великолепным финал двух саблисток на Олимпийских играх в Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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«Великолепный финал двух достойных золота российских саблисток. Поздравляю девочек с двойной победой и надеюсь, что вместе в команде они принесут ещё одно золото России!» — заявил почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали золото и серебро в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Токио. В финале Позднякова победила Великую со счетом 15:11. Золото Поздняковой стало вторым для сборной России на Играх в Токио.