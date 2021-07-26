Токио, 26 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Российская саблистка София Позднякова победила в финале соревнований в фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио свою соотечественницу Софью Великую.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Поединок завершился со счётом 15:11. 24-летняя Позднякова принесла РФ второе золото на Играх, а Великая третий раз подряд стала серебряным призёром ОИ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, на Олимпиаде в Токио уроженка Омской области, заслуженный мастер спорта по стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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