Йошкар-Ола, 26 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Подросткам в возрасте 17 и 18 лет в Марий Эл предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, молодые люди приобрели наркотические средств при помощи интернета. 21 июня они были задержаны. При досмотре у подростков обнаружили 25 свертков с наркотическими средствами.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в отношении двоих 17-летних подростков в Удмуртии был вынесен приговор по ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере»). Осужденные — студенты одного из колледжей в городе Агрыз (Татария). Установлено, что в целях получения доходов они сбывали наркотические средства на территории Удмуртии бесконтактным способом — путем оборудования тайников с закладками. Приговором суда одному из подростков назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима, второму — два года в воспитательной колонии.

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