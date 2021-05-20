Ижевск, , 09:56 — REGNUM В Удмуртии в отношении двоих 170летних подростков вынесен приговор по ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Осужденные — студенты одного из колледжей в городе Агрыз (Татария). Установлено, что в целях получения доходов они сбывали наркотические средства на территории Удмуртии бесконтактным способом — путем оборудования тайников с закладками.

В ходе расследования проведены химическая и дактилоскопическая экспертизы, допрошены свидетели, включая родственников студентов.

Приговором суда одному из подростков назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима, второму — два года в воспитательной колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре был задержан 16-летний студент колледжа в Воткинске. У молодого человека обнаружили 10 свертков с наркотическими веществами. В тот же день был задержан студент ижевского техникума, у него также были изъяты наркотики. По словам подростков, о расположении тайников с запрещенными веществами они узнали через интернет.