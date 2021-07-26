Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации ввели на подтопленных ливнями территориях Сочи, сообщил 26 июля в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

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«В минувшие выходные были подтоплены 17 улиц в Адлерском, Хостинском и в меньшей степени Лазаревском районах. На этих территориях введен режим ЧС муниципального характера», — уточнили Копайгородский.

Он также сообщил, что частично были подтоплены три соцобъекта: горбольница №3, детсад №83 и Музей истории Хостинского района. В городе завершён подворовой обход, составлено 248 материалов для рассмотрения возможности выплаты социальной помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на Сочи обрушился очередной шторм. Подтопленными оказались несколько улиц. Четыре человека погибли — в реку смыло автомобиль с людьми. Добавим, что на 26−27 июля в городе вновь объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.