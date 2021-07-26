Сеул, 26 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии с испытаний обновленного кроссовера Soul. Снимки размещены на портале TheKoreanCarBlog.

TheKoreanCarBlog Kia Soul

Стоит отметить, что актуальное поколение Kia Soul третье по счету было представлено в 2018 году. Теперь, судя по представленным фотографиям, корейский автопроизводитель готовит обновление модели.

На полученных фотографиях с дорожных испытаний Soul покрыт камуфляжем. Однако можно рассмотреть, что обновленная модель будет незначительно отличаться от предшественника. Так, у Soul будет обновлена передняя часть.

Внутри модели, по предварительным данным, будет установлена новая мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином и цифровая приборная панель.

Ожидается, что силовая линейка новинки пополнится бензиновым турбированным двигателем 1.6 семейства Smartstream с системой изменения фар газораспределения.

Ранее компания Kia сертифицировала в России обновленный Cerato, который получил новый логотип марки.

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