Москва, 26 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В России необходимо стимулировать врачей, которые рассказывают о побочных действиях вакцин от COVID-19. Об этом в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику — это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации <…>. Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу», — сказал Глаголев.

Он рассказал о ситуациях, когда о нежелательных побочных явлениях сперва узнают СМИ, и лишь затем — Минздрав: «К моменту, когда к нам обращаются СМИ, мы не имеем данных по результатам расследований и не можем представить аргументированную позицию, связано это с вакцинацией или нет. Подобные случаи не только недопустимы с законодательной точки зрения, но и дискредитируют работу нашу с вами и коллег в практической медицине по созданию популяционного иммунитета от ковида».

Глаголев призвал исправлять данную ситуацию.