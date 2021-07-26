Рынкам жилья в РФ спрогнозировали непредсказуемые последствия
Москва, 26 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время в России пока рано прощаться с дешевой ипотекой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«В обозримой перспективе мы увидим ставки конца 2020 года и начала 2021-го, которые в среднем составляли чуть более 7,2%. Однако спрос на ипотечные кредиты существенно зависит от цены квадратного метра, что проявляется в средней сумме кредита, которая с начала 2021 года уже составила 2,9 млн рублей, а также от длительности ипотечного кредита, что ключевым образом влияет на его доступность. По мере увеличения срока кредита существенно сокращается ежемесячный платеж, который и является главным фактором, характеризующим доступность и рискованность ипотеки», — сказал Ордов.
По его словам, за 2021 год длительность ипотечных кредитов в среднем увеличилась с 18,7 лет до 20 лет.
«Именно это позволяет поддерживать интерес к ипотеке, а также обеспечивает ее доступность, несмотря на продолжающиеся кризисные явления, — сказал экономист. — Ажиотажный спрос на ипотеку начался в июле 2020 года, и вплоть до текущего времени количество выданных ипотечных кредитов каждый месяц превышает прошлогодний показатель минимум на 15−60%. Общий объем выданных ипотечных кредитов за 2021 год уже увеличился более чем на 11%, а с начала 2020 года рост составил более 35%. При этом доля просроченной задолженности по кредитам сократилась до рекордных 0,68%. Реальная доля проблемной ипотеки сейчас составляет 2,9%, в то же время на начало 2020 года эта величина равнялась 3,5%».
Как полагает Ордов, признаков перегрева рынка ипотечных кредитов пока не наблюдается.
«Но динамика роста изъятых залогов очевидна и может привести к непредсказуемым последствиям на локальных рынках жилья, когда банки захотят избавиться от этого имущества и расчистить свои балансы», — подытожил экономист.
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщило, ждет ли граждан РФ резкий скачок ставок по депозитам.