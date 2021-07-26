Берлин, 26 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Власти Германии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 «окольными путями», заявила 26 июля на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Флаг Германии

«Мы не стремимся к общей обязательной вакцинации окольными путями. Мы хотим сделать всё, чтобы избежать прежней ситуации», — сказала она.

Вместе с тем, уточнила Деммер, если число заражений коронавирусом будет продолжаться, что власти ФРГ «прибегнут к дополнительным мерам».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии 60% граждан получили по меньшей мере одну прививку от коронавирусной инфекции.

По официальным данным, на сегодняшний день в Германии 38,8 миллиона человек (46,7% населения) привиты двумя компонентами вакцины, как минимум одну прививку сделали 49,9 миллиона человек (60% населения).