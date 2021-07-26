Москва, 26 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, продемонстрировало количественную связь между показателем тяжести течения коронавирусной инфекции и уровнем когнитивных способностей людей. Об этом 26 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«То, что сделали британцы — это крупномасштабное исследование, попытались посмотреть, а насколько в принципе не только на престарелых, но и в принципе в массе тяжесть течения SARS-CoV-2 оказывает влияние на когнитивные функции», — заявил Волчков.

Закономерность действительно была выявлена, но можно выдвинуть ряд критических замечаний к методологии исследования, указал иммунолог.

«Здесь есть большой нюанс, связанный с тем, что мы находимся в условиях пандемии, уменьшения количества социального общения — школьники, в частности, студенты. Люди перешли на дистанционные формы обучения и работы. Это, действительно, тоже может внести корректировку, и непонятно, это из-за вирусной инфекции или нет», — пояснил он.

«Эту поправку не делают, но следовало бы (в исследовании) сделать», — подчеркнул Волков.

Ранее в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты нового исследования об ухудшении интеллекта из-за Covid-19. Согласно исследованию, масштабы когнитивного дефицита увеличивались по мере увеличения объёма лечения. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ.