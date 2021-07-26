Москва, 26 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Несмотря на возросшие масштабы иммунизации населения, число сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19 в России невелико. Об этом в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», — сказал Глаголев.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».