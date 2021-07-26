Москва, 26 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Москве семилетний мальчик получил травму после того, как прокатился на качелях для инвалидов на Тверском бульваре, сообщает 26 июля телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Ребёнок находится в больнице, ему провели операцию. Сколько продлится восстановление после травмы, пока неизвестно.

Как уточняет СМИ, во время катания на аттракционе для инвалидов-колясочников у мальчика застряла нога. Освободиться самостоятельно ребёнок не сумел, смогли спасти его лишь несколько взрослых — качели оказались слишком тяжёлыми.

Родители написали заявление в полицию и намерены обратиться в прокуратуру, чтобы аттракцион убрали с площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту травмирования двухлетнего мальчика после падения в бассейн с лодками, расположенный в развлекательном парке на стадионе «Аргунь» (Краснокаменск).