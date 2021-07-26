Воронеж, 26 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Воронежская область получила очередные партии вакцины от коронавируса, в общей сложности — более 35 тыс. доз. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Так, в Воронежскую область поступило 27,6 тыс. доз «Спутника V», а также 7,1 тыс. доз «ЭпиВакКорона и 2,3 тыс. доз «КовиВака», уточнили в пресс-службе. В настоящее время препарат передаётся в медицинские организации города и области.

По данным на 09:00 26 июля в Воронежской области прививки от коронавируса сделали 513 тыс. человек, из них 398 тыс. человек завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины.