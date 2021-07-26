Москва, 26 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Цены на нефть на утренних торгах 26 июля демонстрируют отрицательную динамику, теряя в моменте более 2,0% и «ныряя» под отметку в $73,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снижение цен на нефть

«Основным фактором ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка стала резко негативная динамика торгов сегодня, 26 июля, на финансовых площадках в Азии.

Китайское правительство неожиданно усилило регуляторное давление в сфере онлайн-образования, что стало неприятной неожиданностью для инвесторов, которые тут же экстраполировали действия китайских властей и на другие сферы, особенно недвижимости.

Этого было достаточно для того, чтобы китайские фондовые индексы показали самое сильное однодневное падение за год, китайский Hang Seng потерял 3,9%, поставив под угрозу позитивные ожидания роста экономики Китая и расширения спроса на нефть на 2021 год.

Техническая картина нефтяного рынка пока выглядит получше, намекая что сегодняшнее снижение может являться краткосрочным негативом.

Но для подтверждения этого сценария нефтяным котировкам необходимо прочно закрепиться выше диапазона $73,60−73,80 за баррель Brent (текущее значение $73,60 за баррель Brent), после чего базовым сценарием станет рост к $75,50 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent начала торги с падения до $72,50