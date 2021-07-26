Улан-Батор, 26 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум.

Член Государственного совета, министр обороны КНР генерал — полковник Вэй Фэнхэ прибыл с официальным визитомв Монголию.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Вэй Фэнхэ примет спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар, запланированы и переговоры с министром обороны Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром.

В составкитайской делегации вошли: чрезвычайный и уполномоченный посол КНР в Монголии Чай Вэньжуй, заместитель председателя администрации Центральног овоенного совета генерал-майор Фэн Мижунь, заместитель командира Синьцзянского военного округа, генерал-майор Яан Линь.

Предыдущий визит министра обороны Китая в Монголию состоялсяв 2015 году. Тогдастороны подписали соглашение о помощи.