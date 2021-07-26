Екатеринбург, 26 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Свердловской области госпитализированы 786 больных COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешние цифры — рекордные с начала пандемии коронавирусной инфекции. Предыдущий пик был достигнул в декабре 2020 года (765 тяжелобольных).

В реанимации лежат 477 человек, 368 из них — на ИВЛ. Также в больницах размещены 6538 больных COVID-19 в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом.