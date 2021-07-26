Москва, 26 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В России ситуация с коронавирусом далека от идеала, поэтому в отношении президента страны Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков заявил, что это не мешает Путину интенсифицировать свой рабочий график, имея в виду «передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное».

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Как сообщало ИА REGNUM, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 23 239 до 6 149 780.

За сутки в РФ скончались от ковида 727 человек, с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 154 601 человека. Вылечились от коронавирусной инфекции за истекшие 24 часа 16,2 тыс. человек, с начала пандемии — свыше 5,5 млн человек.