Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Дешевый труд мигрантов вредит экономике России — этой точки зрения придерживаются 20,4% жителей Нижегородской области. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В том, что приехавшие из-за рубежа трудовые мигранты полезны для российской экономики, уверены 24,9% респондентов.

Еще 44,6% опрошенных не отрицают полезности трудовых мигрантов, но придерживаются мнения, что страна может обойтись и без них.

В то же время 55,1% жителей региона в той или иной мере поддерживают миграционную политику правительства.

Также стало известно о том, что спокойно относятся к трудовым мигрантам 41% участников опроса. Еще 40,5% респондентов заявили, что им не нравятся мигранты, но они готовы их терпеть.

18,5% жителей Нижегородской области считают, что мигранты не нужны России.