Москва, , 13:27 — REGNUM Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы — контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Курильские острова Mil.ru

«Тема принадлежности Курил закрыта, ее обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции. Российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до японских партнеров», — отметил Слуцкий.

Кроме того не теряет актуальности договоренность президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Японии Синдзо Абэ о совместном освоении четырех островов Курильской гряды, напомнил парламентарий.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин посетил Курильские острова. Япония выразила протест.