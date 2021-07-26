В Госдуме назвали бессмысленным протест Японии из-за Мишустина на Курилах
Москва, 26 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы — контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Тема принадлежности Курил закрыта, ее обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции. Российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до японских партнеров», — отметил Слуцкий.
Кроме того не теряет актуальности договоренность президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Японии Синдзо Абэ о совместном освоении четырех островов Курильской гряды, напомнил парламентарий.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин посетил Курильские острова. Япония выразила протест.