Курск, 26 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 26 июля зарегистрировано 1063 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждено три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 763 пациента, в том числе 124 — за последние сутки.